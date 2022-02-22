Яремчук: «Трансфер Миколенко в «Эвертон» – это не авантюра»
Яремчук: «Нужно каждые две-три недели проверяться, чтобы все контролировать, и зрение не исчезло»
Украинец рассказал о травме глаза
09:59
Роман Яремчук / Фото: УАФ
Украинский нападающий лиссабонской «Бенфики» Роман Яремчук в интервью YouTube-каналу Влады Седан рассказал о своей травме глаза.
«Было несколько очень сложных дней, поскольку действительно переживал по отношению к глазу. Потому что так опасна травма. И сейчас нужно каждые две-три недели проверяться, чтобы все контролировать, и зрение не исчезло. Нет, зрение не испортилось, но было близко к тому, чтобы была опасная травма».
Напомним, ранее Яремчук высказался о желании Виктора Цыганкова играть в Европе.
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