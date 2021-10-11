Яремчук – о матче с Боснией: «Рад приехать во Львов, здесь забил дебютный мяч за сборную»

Роман Яремчук / Фото - УАФ

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук высказался о проведении матча отбора на чемпионат мира-2022 против Боснии и Герцеговины во Львове. Именно здесь форвард отличился дебютным голом за «сине-желтых». Его слова передает пресс-служба УАФ.

Атмосфера очень хорошая. Мы взяли три важных очка в Финляндии, с хорошим настроением приехали во Львов. Но в то же время мы очень серьезно настроены, сосредоточены на теории, на том, что говорит тренерский штаб. Нам нужно выходить на поле и выполнять все это.

Самое главное завтра – это три очка, которые мы имеем заработать. Если забьет Ярмоленко или кто-то другой и мы победим – это будет для меня хорошо.

Какая мотивирующая речь Петракова запомнилась больше всего? Пусть это остается в раздевалке, я считаю, это не надо выносить на публику. Так, Александр Петраков – большой мотиватор, я давно работаю с ним, хорошо его знаю. Мы его очень уважаем.

Пробивал или отдавал пас Цыганков в моменте с моим голом Финляндии? Думаю, он пробивал, но нападающий должен быть готовым к такому отскоку. Впрочем, в целом комбинация получилась неплохой, а гол был очень важным.