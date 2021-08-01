Яремчук обошел Коноплянку, Малиновского и Тимощука. Самые дорогие трансферы украинских футболистов в истории

«Бенфика» купила форварда «Гента» за 17 миллионов евро

История

Роман Яремчук / Фото: ФК Бенфика

Состоялся главный трансфер нынешнего лета в украинской футбольной плоскости – форвард Роман Яремчук перешел из «Гента» в португальскую «Бенфику» за 17 миллионов евро.

Предлагаем вам вспомнить самые дорогие трансферы украинских футболистов за времена независимой Украины.

10. Евгений Коноплянка (из «Севильи» в «Шальке», 12,5 миллионов евро)

У Коноплянки не получилось найти себя в испанском клубе. Футболист, который не был адаптирован под европейские реалии футбола, ярко начал, но сдулся к середине своего первого сезона в Испании. Лишь год поиграв за «Севилью», форвард был отдан в аренду в «Шальке», а спустя один сезон «гельзенкирхенцы» выкупили контракт украинского вингера. Правда, и к немецкому стилю футбола Коноплянка не привык. Евгений был приучен к комфортным условиям в Украине, где Коноплянка не особо бегал в защиту, а в атаке ему все преподносили на блюдечке. Карьера в Европе не задалась, ведь там все сложнее.

9. Руслан Малиновский (из «Генка» в «Аталанту», 13,7 миллионов евро)

«Аталанта» приобрела Малиновского у бельгийского «Генка» 2 года назад – однозначный шаг вперед для украинца и успешный трансфер для итальянского клуба.

Как и в первом, так и во втором сезоне в «Аталанте», Руслан начинал со старта, но уже в концовке прошлого сезона стал ключевым игроком команды и несколько раз подряд признавался лучшим игроком месяца в команде, а в мае 2021 – лучшим игроком чемпионата Италии. Сейчас трансферная стоимость Малиновского выросла до 30-ти миллионов евро. Интересно, предел ли это, ведь футболисту уже 28 лет.

8. Анатолий Тимощук (из «Шахтера» в «Зенит», 14,5 миллионов евро)

В 2007-м году хавбек сменил украинский чемпионат на российский, и не прогадал. Тимощук стал одним из лучших игроков в истории «Зенита», на 4 сезона уехал в «Баварию», но снова вернулся туда, где до сих пор находится. Правда, уже не в качестве игрока, а в качестве работника структуры клуба.

На 2007-й год такие деньги казались большими, ведь на то время трансферная стоимость Тимощука была лишь 6 миллионов евро. Получается, «Зенит» переплатил больше, чем в два раза. Затем Тимощук перебрался в «Баварию» в 2010-м году, но закрепиться в немецкой команде не сумел, а в 2013-м году снова вернулся в «Зенит».

7. Дмитрий Чигринский (из «Барселоны» в «Шахтер», 15 миллионов евро)

Карьера Чигринского в «Барселоне» не задалась, лишь один сезон поиграл украинец за каталонскую команду, совершил несколько роковых ошибок и засел глубоко в запас, после чего вернулся в родной клуб. Причины этого понятны: Чигринский присоединился к «Барселоне» в конце августа и совсем не принимал участия в предсезонной подготовке. К тому же адаптация украинских игроков в Европе всегда проходит тяжело. На момент трансфера Чигринский упал в цене и стоил всего 8 миллионов евро.

6. Роман Яремчук (из «Гента» в «Бенфику», 17 миллионов евро)

Яремчук является лидером атаки «Гента» уже 4 года, и последний сезон нападающий провел достаточно ярко: за 43 матча забил 23 мяча и сделал 8 голевых передач. При этом и на Евро-2020 Яремчук был одним из лидеров сборной Украины: забил 2 мяча и сделал 1 ассист. В начале прошлого сезона Яремчук вступил в прямой конфликт с руководством «Гента»: открыто заявил, что обещания не выполняются и «Гент» отказывается продавать игрока, несмотря на его желание покинуть клуб. Да и уход Яремчука давно напрашивался – он явно перерос чемпионат Бельгии.

«Бенфика» заплатила достаточно большие деньги, как для себя – Яремчук попал в топ-10 самых дорогих трансферов клуба. И в нашей подборке игрок заскочил на 5-е место. Посмотрим, оправдает ли себя этот переход.

5. Андрей Ярмоленко (из «Боруссии» (Д) в «Вест Хэм», 20 миллионов евро)

История Ярмоленко похожа на Чигринского, но здесь дело в другом. Украинский вингер неплохо играл за «шмелей», но ему помешала неприятная травма, которая выбила его из колеи в середине сезона и почти до его конца. Ну и смена тренера в Дортмунде, ведь приглашал Ярмоленко в команду Петер Бос, который покинул клуб незадолго до ухода украинца. Ну и пресловутая адаптация, все же Ярмоленко переезжал в Европу уже в достаточно зрелом возрасте. В «Вест Хэме» украинец вот уже третий год играет вспышками. В некоторые моменты мешали затяжные травмы, в некоторые – смены тренеров. Тем не менее, Ярмоленко все еще на плаву, что он доказал на последнем Евро.

4. Андрей Шевченко (из «Динамо» в «Милан», 24 миллиона евро)

Это было в далеком 1999-м году, тогда подобные деньги были огромными для мирового футбола. Что было дальше – вы прекрасно знаете: лучший форвард в истории украинского футбола, выигрыш Лиги чемпионов с «Миланом» и получение «Золотого мяча» в 2004-м году. Шевченко провел в «Милане» прекрасных 7 лет – лучший период его футбольной карьеры.

3. Дмитрий Чигринский (из «Шахтера» в «Барселону», 25 миллионов евро)

После сверхуспешного сезона в «Шахтере» (победа с донецким клубом в Кубке UEFA), «Барселона» нацелилась на Чигринского, особое впечатление центрбек произвел на Гвардиолу во время очной встречи в матче за Суперкубок UEFA. Что было дальше вы уже знаете и читали – просто пролистайте вверх, Дмитрий там у нас на 6-м месте. Факт: «Шахтер» заработал на Чигринском 10 миллионов евро, ведь вернул обратно защитника за 15 миллионов.

2. Андрей Ярмоленко (из «Динамо» в «Боруссию» (Д), 25 миллионов евро)

Один из самых долгожданных трансферов в истории украинского футбола. Все мечтали, что это случиться раньше, но это все же случилось. Интересно, что трансферу Ярмоленко в «Боруссию» помог Неймар. «Барселона» продала бразильского вингера в ПСЖ и остро нуждалась в замене на эту позицию. Каталонский клуб нашел ее в тогдашнем лидере «шмелей» Усмане Дембеле. Именно Дембеле освободил место для Ярмоленко в Дортмунде на фланге атаки. Что было дальше мы знаем – трансфер в «Вест Хэм» через года. Карьера в Германии у Андрея не сложилась, но «Динамо» сумело хорошо заработать.

1.Андрей Шевченко (из «Милана» в «Челси», 44 миллиона евро)

Прошло 15 лет, а этот трансфер до сих пор остается недосягаемым для других украинских футболистов. Кажется, эта была главная ошибка Шевченко в его карьере. Но кто же знал. Форвард был продан в «Челси» на пике, в качестве одного из лучших нападающих в мировом футболе. Но в Лондоне у Шевченко не задалось – украинец чаще начинал со скамейки запасных и не понимал Моуриньо. Была попытка вернуться в «Милан», но это был уже не тот Шевченко. Несмотря на всю неудачность трансфера, он до сих пор остается самым дорогим в истории украинского футбола (если учитывать только футболистов с украинским паспортом).