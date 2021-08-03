Яремчук: «Общался с Шевченко о переходе в «Бенфику»

Форвард поделился ожиданиями от игры в новом клубе

Яремчук / фото - zbirna

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился ожиданиями от игры за португальскую «Бенфику». Украинец недавно подписал длительный контракт с западноевропейским грандом. Роман рассказал, что советовался о выборе клуба с Андреем Шевенко.

«Моя работа — забивать голы, и я приехал в Бенфику для этого. Я принял решение и буду много работать, чтобы продолжать забивать и здесь. Я чувствую большую ответственность перед «Бенфикой», президентом и болельщиками.

Я выбрал эту команду, потому что хочу выигрывать титулы. Я хочу получать удовольствие от времени, проведенного в этом клубе, потому что, конечно, здесь потрясающе. Я хочу улучшаться каждый день. Это правильный шаг в моей карьере.

Я уже кое-что знал об истории этого клуба, но когда пошел в музей, то увидел великую историю «Бенфики» и ее страстных фанатов. Это самый большой клуб в Португалии. «Бенфику» знают все. Вот почему я говорю об ответственности. Когда я увидел видео фанатов Бенфики и заголовки, то сказал себе: «Я должен хорошо работать каждый день».

Я общался с Андреем Шевченко, когда был в составе сборной Украины на Евро-2020. Мы тогда говорили о «Бенфике». Он сказал мне, что это потрясающий клуб, что он хотел бы сыграть здесь. Шевченко говорил, что я буду совершенствоваться как футболист и что это будет хорошо для моей карьеры. В субботу я снова поговорил с ним и он поздравил меня.

У меня нет каких-то секретов насчет роста в карьере. Каждый может развиваться, если будет много работать каждый день и выкладываться на полную.

Цель «Бенфики» — выиграть титулы, национальные титулы. Это очень важно для клуба, болельщиков и президента. Я здесь, чтобы помочь команде».

Шевченко ранее покинул пост главного тренера национальной команды.