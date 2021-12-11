Яремчук объяснил, почему бурно отпраздновал гол в ворота «Динамо»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 6
Сейчас 2
Сегодня 17
Завтра 15
Футбол (6 событий из 7) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Нант - Ланс 3:2 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Кельн - Аугсбург 0:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Дженоа - Сампдория 1:3 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Мальорка - Сельта 0:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 ФК Мариуполь - СК Днепр-1 0:3 Окончен
19:30 Ингулец - Десна 2:1 Окончен
Футбол (2 события из 3) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 0:0 Окончен 1-й тайм
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Александрия - Шахтер 1:2 2-й тайм
Футбол (17 событий из 24) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 0:0 Окончен 1-й тайм
17:00 Арсенал - Саутгемптон -:- Запланирован
17:00 Челси - Лидс -:- Запланирован
17:00 Ливерпуль - Астон Вилла -:- Запланирован
19:30 Норвич - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Реймс - Сент-Этьен -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Бавария - Майнц -:- Запланирован
16:30 РБ Лейпциг - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
16:30 Бохум - Боруссия Дортмунд -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Венеция - Ювентус -:- Запланирован
21:45 Удинезе - Милан -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Валенсия - Эльче -:- Запланирован
22:00 Атлетик - Севилья -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Александрия - Шахтер 1:2 2-й тайм
15:00 Колос - Олимпик -:- Запланирован
17:00 Верес - Рух -:- Запланирован
19:30 ФК Львов - Ворскла -:- Запланирован
Футбол (15 событий из 25) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Брайтон - Тоттенхэм -:- Перенесен
16:00 Бернли - Вест Хэм -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Лилль - Лион -:- Запланирован
16:00 Ренн - Ницца -:- Запланирован
18:00 Страсбур - Марсель -:- Запланирован
21:45 ПСЖ - Монако -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Айнтрахт - Байер -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Верона - Аталанта -:- Запланирован
19:00 Наполи - Эмполи -:- Запланирован
19:00 Сассуоло - Лацио -:- Запланирован
21:45 Интер - Кальяри -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Осасуна - Барселона -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Черноморец - Металлист-1925 -:- Запланирован
17:00 Динамо - Заря -:- Запланирован
19:30 Колос - Минай -:- Запланирован

Яремчук объяснил, почему бурно отпраздновал гол в ворота «Динамо»

Форвард помог «Бенфике» выйти в плей-офф Лиги чемпионов
Футбол Украинские легионеры
15:13
Яремчук объяснил, почему бурно отпраздновал гол в ворота «Динамо»
Роман Яремчук / фото - SL Benfica

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук прокомментировал для pressing свой первый гол в Лиге чемпионов в ворота своего бывшего клуба – киевского «Динамо»:

«Я так счастлив, что все считают мои минуты, сколько я не забиваю. Для вас это так важно. Конечно, непросто для нападающего не забивать. Но это время сделало меня только сильнее. Уверен, что выйду из этой ситуации гораздо сильнее, чем был раньше. Очень приятно забивать в Лиге чемпионов против «Динамо» первый гол. Конечно, эмоции переполняют».

Некоторые игроки не радуются, когда забивают бывшим командам.

«Зачем сдерживать такие эмоции? Нужно их показать. Трудно было их контролировать».

Вербич сказал спросить у вас, почему вы праздновали гол.

«Так а что? Я просто забил гол и все. Я же не показывал никаких жестов или еще что-нибудь. Просто, когда забиваешь гол, ты счастлив. Тем более в Лиге чемпионов. Это нормальные эмоции».

Украинец открыл счет в игре с киевлянами, чем помог «орлам» выйти в плей-офф Лиги чемпионов и выбить «Барселону» в Лигу Европы.

Яремчук является воспитанником «Динамо», но провел за основную команду лишь 9 матчей.

Месть удалась. Яремчук – лучший игрок матча с «Динамо» по оценкам WhoScored.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Роман Яремчук Динамо Киев Бенфика

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Бойко – лучший игрок «Динамо» по средней оценке в ЛЧ сразу по двум версиям
Бойко – лучший игрок «Динамо» по средней оценке в ЛЧ сразу по двум версиям
Футбол Лига чемпионов UEFA
12:39
Сразу два игрока «Динамо» на одну позицию – под угрозой дисквалификации
Сразу два игрока «Динамо» на одну позицию – под угрозой дисквалификации
Футбол Украинская Премьер-лига
10:37
В «Динамо» подтвердили коронавирус Кендзеры. Поляк уже не сыграет в этом году
В «Динамо» подтвердили коронавирус Кендзеры. Поляк уже не сыграет в этом году
Футбол Украинская Премьер-лига
07:22
Звезда молодежки «Динамо» попал на радары французского клуба
Звезда молодежки «Динамо» попал на радары французского клуба
Футбол Украинская Премьер-лига
10 декабря 20:48
Каким был мир, когда Украина в последний раз оставалась без еврокубковой весны
История
Каким был мир, когда Украина в последний раз оставалась без еврокубковой весны
Футбол Лига чемпионов UEFA
10 декабря 15:16
Шапаренко стал лучшим игроком «Динамо» в игре с «Бенфикой»
Шапаренко стал лучшим игроком «Динамо» в игре с «Бенфикой»
Футбол Лига чемпионов UEFA
10 декабря 14:26

Новости: Футбол

Чемпионат Украины. «Александрия» – «Шахтер». Мораес забил после выхода на замену. Онлайн трансляция
LIVE Чемпионат Украины. «Александрия» – «Шахтер». Мораес забил после выхода на замену. Онлайн трансляция
Украинская Премьер-лига
15:39
Юрист рассказал, грозит ли Селезневу уголовная ответственность за угрозы журналисту
Юрист рассказал, грозит ли Селезневу уголовная ответственность за угрозы журналисту
Украинская Премьер-лига
15:30
Суарес сможет сыграть в мадридском дерби
Суарес сможет сыграть в мадридском дерби
Примерa (Испания)
15:28
Яремчук объяснил, почему бурно отпраздновал гол в ворота «Динамо»
Яремчук объяснил, почему бурно отпраздновал гол в ворота «Динамо»
Украинские легионеры
15:13
Рамос вновь не сыграет за ПСЖ
Рамос вновь не сыграет за ПСЖ
Лига 1 (Франция)
15:06
Лужный заявил, что готов к тренерской работе в Англии
Лужный заявил, что готов к тренерской работе в Англии
Премьер-Лига (Англия)
14:58
Источник: Хобленко понравился «Кривбассу». Форвард выкуплен из «Днепра-1»
Источник: Хобленко понравился «Кривбассу». Форвард выкуплен из «Днепра-1»
Первая лига
14:35
Убедил Гвардиолу. Зинченко – в старте «Манечстер Сити» на матч с «Вулверхэмптоном»
Убедил Гвардиолу. Зинченко – в старте «Манечстер Сити» на матч с «Вулверхэмптоном»
Премьер-Лига (Англия)
14:09
Официально. Матч «Тоттенхэм» – «Ренн» не состоится
Официально. Матч «Тоттенхэм» – «Ренн» не состоится
Лига конференций UEFA
13:59
Все новости

Популярные новости

Букмекеры не верят, что украинский супертяж продержится хотя бы 4 раунда против следующего соперника
Букмекеры не верят, что украинский супертяж продержится хотя бы 4 раунда против следующего соперника
Бокс Профессиональный бокс
8 декабря 19:21
2
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Бокс Профессиональный бокс
5 декабря 17:20
17
Реваншу быть? Ломаченко поставил ультиматум, при котором может согласиться снова подраться с Лопесом
Реваншу быть? Ломаченко поставил ультиматум, при котором может согласиться снова подраться с Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
9 декабря 22:29
5
Ломаченко: «Мне не нравится то, что происходит в Украине»
Ломаченко: «Мне не нравится то, что происходит в Украине»
Бокс Профессиональный бокс
10 декабря 11:21
49
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
9 декабря 00:00
1
Не Камбосос. Боб Арум назвал имя следующего соперника Ломаченко
Не Камбосос. Боб Арум назвал имя следующего соперника Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
7 декабря 10:37
4
Все новости

Анонсы

Чемпионат Украины. «Александрия» – «Шахтер». Кожушко пробил Трубина. Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Александрия» – «Шахтер». Кожушко пробил Трубина. Онлайн трансляция
14:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
15:50
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
18:45
Дмитрий Бивол – Умар Саламов. Онлайн трансляция
WEB
Дмитрий Бивол – Умар Саламов. Онлайн трансляция
23:00
Джаред Андерсон – Александр Тесленко. Онлайн трансляция
WEB
Джаред Андерсон – Александр Тесленко. Онлайн трансляция
12 декабря 04:30
Чарльз Оливейра – Дастин Порье. Онлайн трансляция
WEB
Чарльз Оливейра – Дастин Порье. Онлайн трансляция
12 декабря 05:00
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
WEB
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00
Нонито Донэйр – Рэймарт Габальо. Онлайн трансляция
WEB
Нонито Донэйр – Рэймарт Габальо. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
TV
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
12 декабря 14:55
Суперлига. «Мариуполь» – СК «Сокол». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Мариуполь» – СК «Сокол». Видео трансляция
12 декабря 18:30
Чемпионат Испании. «Реал» – «Атлетико». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Реал» – «Атлетико». Онлайн трансляция
12 декабря 22:00
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
19 декабря 10:50
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
19 декабря 18:45
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
19 декабря 19:40
«Порхать как бабочка, жалить как пчела!». На XSPORT – фильм «Али»
TV
«Порхать как бабочка, жалить как пчела!». На XSPORT – фильм «Али»
19 декабря 21:45