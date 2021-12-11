Яремчук объяснил, почему бурно отпраздновал гол в ворота «Динамо»

Форвард помог «Бенфике» выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Роман Яремчук / фото - SL Benfica

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук прокомментировал для pressing свой первый гол в Лиге чемпионов в ворота своего бывшего клуба – киевского «Динамо»:

«Я так счастлив, что все считают мои минуты, сколько я не забиваю. Для вас это так важно. Конечно, непросто для нападающего не забивать. Но это время сделало меня только сильнее. Уверен, что выйду из этой ситуации гораздо сильнее, чем был раньше. Очень приятно забивать в Лиге чемпионов против «Динамо» первый гол. Конечно, эмоции переполняют».

Некоторые игроки не радуются, когда забивают бывшим командам.

«Зачем сдерживать такие эмоции? Нужно их показать. Трудно было их контролировать».

Вербич сказал спросить у вас, почему вы праздновали гол.

«Так а что? Я просто забил гол и все. Я же не показывал никаких жестов или еще что-нибудь. Просто, когда забиваешь гол, ты счастлив. Тем более в Лиге чемпионов. Это нормальные эмоции».

Украинец открыл счет в игре с киевлянами, чем помог «орлам» выйти в плей-офф Лиги чемпионов и выбить «Барселону» в Лигу Европы.

Яремчук является воспитанником «Динамо», но провел за основную команду лишь 9 матчей.

Месть удалась. Яремчук – лучший игрок матча с «Динамо» по оценкам WhoScored.