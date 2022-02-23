Яремчук: «Очень хочу разговаривать на португальском»

Роман Яремчук / Фото: Twitter

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук высказался о языковом вопросе в португальском клубе.

– Этот тренер говорит по-английски. Не идеально, но может подсказать. Но многие футболисты в команде говорят по-английски, поэтому проблем с коммуникацией у меня нет.

Но я очень хочу говорить на португальском. Сейчас сосредоточенно трачу свое время на изучение языка. 3-4 раза в неделю у меня есть уроки по часу.