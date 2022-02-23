Яремчук: «Бенфика» заслуженно опередила «Барселону» в группе ЛЧ
Яремчук: «Очень хочу разговаривать на португальском»
Украинец выступает за «Бенфику»
13:36
Роман Яремчук / Фото: Twitter
Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук высказался о языковом вопросе в португальском клубе.
- Жезуш не говорил на английском, только на португальском. Как с новым тренером?
– Этот тренер говорит по-английски. Не идеально, но может подсказать. Но многие футболисты в команде говорят по-английски, поэтому проблем с коммуникацией у меня нет.
Но я очень хочу говорить на португальском. Сейчас сосредоточенно трачу свое время на изучение языка. 3-4 раза в неделю у меня есть уроки по часу.
Ранее Яремчук сообщил, что у него есть проблемы со зрением.
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