Яремчук: «Очень непросто было играть против «Динамо»

Фото: SL Benfica

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук прокомментировал ничью с «Динамо» и первые месяцы в португальском клубе.

Мы всегда хотим три очка, не смотрим на то, с кем играем, нам нужна только победа. Не могу комментировать игру Забарного и Сироты, я не эксперт. Но ребята играют хорошо, прогрессируют, это мы видим. Был очень тяжелый перелет, команда несколько расстроена, что не смогли победить

Я еще не адаптировался в «Бенфике», но что-то забиваю... Считаю, что еще не показываю и 50% того, что я показывал в «Генте». Но я в процессе, это нормально, спасибо всем в «Бенфике», они меня поддерживают. Это не только язык, много других деталей».