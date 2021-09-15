«Динамо» забило «Бенфике» в компенсированное время. Но гол Шапаренко не был засчитан из-за офсайда
Яремчук: «Очень непросто было играть против «Динамо»
Форвард – о первых месяцах в «Бенфике»
07:27
Фото: SL Benfica
Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук прокомментировал ничью с «Динамо» и первые месяцы в португальском клубе.
«Очень непросто было играть против «Динамо», знаю ребят, знаю, как они играют, как готовятся. Мы не выиграли, а в конце моги и проиграть, поэтому я не доволен. И одно очко на выезде — это хороший результат.
Мы всегда хотим три очка, не смотрим на то, с кем играем, нам нужна только победа. Не могу комментировать игру Забарного и Сироты, я не эксперт. Но ребята играют хорошо, прогрессируют, это мы видим. Был очень тяжелый перелет, команда несколько расстроена, что не смогли победить
Я еще не адаптировался в «Бенфике», но что-то забиваю... Считаю, что еще не показываю и 50% того, что я показывал в «Генте». Но я в процессе, это нормально, спасибо всем в «Бенфике», они меня поддерживают. Это не только язык, много других деталей».
«Бенфика» занимает второе место в группе ЛЧ.