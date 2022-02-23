Яремчук: «Очень хочу разговаривать на португальском»
Яремчук остался в запасе на матч 1/8 финала ЛЧ против «Аякса»
Недавно украинец перенес травму
21:14
Роман Яремчук / Фото - Бенфика
В первом матче 1/8 финала группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» в родных стенах примет «Аякс». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Главный тренер «орлов» Нелсон Верриссиму и наставник «аяксидов» Эрик тен Хаг определились с составами на игру. Украинский нападающий хозяев Роман Яремчук остался в запасе.
Ранее Яремчук рассказал о последствиях недавней травмы.
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