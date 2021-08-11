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Яремчук отказал российскому изданию в комментарии на камеру

Форвард «Бенфики» не согласился давать интервью для видео не на украинском
Футбол Украинские легионеры
00:24
Яремчук отказал российскому изданию в комментарии на камеру
Роман Яремчук / Фото - Бенфика

«Бенфика» на своем поле переиграла «Спартак» (2:0). Второй мяч влетел в ворота москвичей после удара Романа Яремчука и серии рикошетов.

После матча у российского издания «Спорт-Экспересс» не удалось взять у нападающего флэш-интервью на камеру. Об этом сообщает заместитель главреда Максим Алланазаров в личном Telegram-канале.

Дело в том, что Яремчук был согласен дать комментарий для видео только на украинском языке. Корреспондент сказал, что не знает его и съемка сорвалась.

Ранее сообщалось, что UEFA лишил форварда гола в данном матче.

Сергей Стаднюк
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Теги

Бенфика Спартак Москва Роман Яремчук

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