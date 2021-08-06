Яремчук – первый выбор в «Бенфике» на предстоящий матч

Украинец может уже на выходных дебютировать за новый клуб

Роман Яремчук / фото - SL Benfica

В матче квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Спартака» (0:2) травму получил нападающий «Бенфики» Харис Сеферович.

Форвард пропустит около двух недель, что открывает путь в стартовый состав для новичка команды Романа Яремчука, сообщает O Jogо.

В эту субботу, 7-го августа «орлов» ждет матч первого тура чемпионата Португалии против «Морейренсе» и выход украинца в составе команды на этот матч кажется вполне возможным.

«Бенфика» выкупила Яремчука у «Гента» за 17 миллионов евро, 4 из которых отправились на счета киевского «Динамо».

Напомним, нападающий уже присоединился к команде и готовится с ней к предстоящей игре.