Яремчук показал футболку с тризубом после гола в Лиге чемпионов ценой предупреждения

Лига Европы. «Олимпиакос» – «Аталанта». Онлайн трансляция
19:45
В первом матче 1/8 финала группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» на своем поле сыграла вничью с «Аяксом» (2:2).
Нападающий «орлов» Роман Яремчук на 72-й минуте сравнял счет после выхода на замену. После гола украинец показал футболку с тризубом в знак поддержки своей страны.
Арбитр встречи Славко Винчич, правда, жест не оценил. Словенец показал желтую карточку за снятие игровой экипировки.
Ранее партнер Яремчука по сборной Украины Андрей Ярмоленко призвал соотечественников помогать своей армии.
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