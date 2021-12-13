Яремчук не попал в заявку «Бенфики», несмотря на гол в ЛЧ. Конкурент хет-триком принес победу
Яремчук получил повреждение в матче с «Динамо»
Форвард пропустит ближайшие матчи «Бенфики»
Фото: Benfica
Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук получил повреждение в матче Лиги чемпионов против «Динамо».
Тренер португальцев Жорже Жезуш сообщил record.pt, что украинец пропустит несколько игр.
«У Яремчука после матча Лиги чемпионов с киевским «Динамо» были мышечные боли, и он не тренировался с нами в течение недели. Его также не будет и по ходу нашего выезда на несколько дней. Возможно, он сможет восстановиться к игре с «Ковильяном», но я в этом сомневаюсь».
Яремчук в чемпионате Португалии не забивает с сентября.
Сообщалось об интересе к нему со стороны «Барселоны».
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