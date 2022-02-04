Яремчук получил травму необычным способом

Форвард может не сыграть в ближайшем матче

Фото: record.pt

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук может не сыграть в ближайшем матче команды в чемпионате Португалии.

У него повреждение глазного яблока. Как оказалось, травму ему нанесли когда заматывали эластичный бинт, сообщает Record.pt.

Один матч украинец уже пропустил.

Всего на счету Романа 22 матча, семь голов и три ассиста.

Сообщалось, что «Бенфика» не против расстаться с игроком.