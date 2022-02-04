Без Яремчука туго. «Бенфика» уступила «Жил Висенте» и уже на 6 очков отстала от «Спортинга»
Яремчук получил травму необычным способом
Форвард может не сыграть в ближайшем матче
15:50
Фото: record.pt
Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук может не сыграть в ближайшем матче команды в чемпионате Португалии.
У него повреждение глазного яблока. Как оказалось, травму ему нанесли когда заматывали эластичный бинт, сообщает Record.pt.
Один матч украинец уже пропустил.
Всего на счету Романа 22 матча, семь голов и три ассиста.
Сообщалось, что «Бенфика» не против расстаться с игроком.
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