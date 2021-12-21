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Яремчук попал в символическую сборную недели чемпионата Португалии

Украинец отметился одним голом и одним ассистом
Футбол Украинские легионеры
11:43
Яремчук попал в символическую сборную недели чемпионата Португалии
Роман Яремчук / фото - Бенфика

Украинский нападающий «Бенфики» Роман Яремчук попал в символическую сборную недели чемпионата Португалии по версии портала футбольной аналитики SofaScore.

В матче против «Маритиму» (7:1) форвард получил оценку 8.2 балла, отметившись одной результативной передачей и одним забитым мячом.

Напомним, Яремчук вошел в десятку самых дорогих футболистов Украины.

Михаил Рыбак
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Роман Яремчук Бенфика

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