Тренер «Бенфики» рассказал, почему Яремчук находится в сложной ситуации
Яремчук попал в заявку «Бенфики» на матч с «Барселоной»
В последнем матче португальцев украинца не было даже в числе запасных
22 ноября 21:20
Роман Яремчук / Фото: Pro Shots
Украинский легионер «Бенфики» Роман Яремчук попал в заявку своего клуба на пятый круг группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщил официальный сайт лисабонцев.
Отметим, что 23 ноября «Бенфика» на «Кап Ноу» сыграет против «Барселоны».
Напомним, матч Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Барселоной» начнется в 22:00. Онлайн трансляция доступна на нашем сайте.
Комментарии 0