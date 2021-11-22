Яремчук попал в заявку «Бенфики» на матч с «Барселоной»

В последнем матче португальцев украинца не было даже в числе запасных





Роман Яремчук / Фото: Pro Shots

Украинский легионер «Бенфики» Роман Яремчук попал в заявку своего клуба на пятый круг группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщил официальный сайт лисабонцев.



Отметим, что 23 ноября «Бенфика» на «Кап Ноу» сыграет против «Барселоны».

Напомним, матч Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Барселоной» начнется в 22:00. Онлайн трансляция доступна на нашем сайте.