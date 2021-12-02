Португальская пресса: Яремчук потерял доверие главного тренера «Бенфики»
Яремчук попрощается с конкурентом. «Боруссия Д» подпишет форварда «Бенфики»
Игроком также интересуются испанские и итальянские гранды
10:39
Роман Яремчук / фото - SL Benfica
Дортмундская «Боруссия» заинтересована в покупке форварда «Бенфики» Дарвина Нуньеса, сообщает Record.
«Шмели» хотят усилить атаку и приобрести сменщика для Эрлинга Холанда, который, скорее всего, покинет Германию летом. Агенты 22-летнего уругвайца уже встретились с боссами дортмундцев, чтобы обсудить возможное соглашение.
Конкурентом Романа Яремчука на позиции в центре нападения «Бенфики» также интересовались «Милан», «Интер» и мадридский «Атлетико».
В этом сезоне на счету форварда 13 голов в 16-ти матчах за «орлов». Авторитетный портал Transfermarkt оценивает уругвайца в 20 миллионов евро.
Напомним, в Португалии считают, что Яремчук потерял доверие тренера «Бенфики».
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