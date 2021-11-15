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Яремчук: «Португальская лига – тяжелая, потому что против тебя у ворот стоят 10 защитников»

Форвард высказался о чемпионате, в котором он начал выступать с лета
Футбол Украинские легионеры
14:59
Яремчук: «Португальская лига – тяжелая, потому что против тебя у ворот стоят 10 защитников»
Роман Яремчук / Фото: Getty Images

Форвард «Бенфики» и сборной Украины Роман Яремчук высказался о португальском чемпионате.

«Португальская лига тяжелая, потому что все закрываются в обороне против тебя. 10 защитников стоят у ворот, поэтому тяжело взламывать оборону».

Ранее Яремчук рассказал, какое преимущество будет у Украины над Боснией в очном матче.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 16 ноября, начало – в 21:45.

Онлайн трансляция матча Босния и Герцеговина – Украина.

Источник: vbetnews.com Петр Приходько
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