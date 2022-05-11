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Футзал. Товарищеский матч. Испания - Украина

Яремчук потрапив до рейтингу найпровальніших трансферів минулого літа у Португалії

Також у списку – Жоау Маріу та Рубен Семеду
Футбол Украинские легионеры
16:29
Яремчук потрапив до рейтингу найпровальніших трансферів минулого літа у Португалії
Роман Яремчук / Фото - si.com
Авторитетне видання A Bola на своєму сайті запустило голосування, щоб обрати футболіста, який провів найпровальніший сезон у Португалії серед тих, хто змінив клубну прописку минулого літа.

Серед претендентів є український нападник «Бенфіки» Роман Яремчук. У поточному сезоні він забив 9 голів та віддав 6 результативних передач в 42 матчах. 

Станом на 11 травня Яремчук має 15% голосів – третій результат. Більше лише в його одноклубника Жоау Маріу (22,2%) та Рубена Семеду з «Порту» (19,9%).

Раніше Яремчук у Португалії зустрівся з українськими сім'ями, які змушені були покинути країну через війну з російськими окупантами.
Владимир Кириченко
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Роман Яремчук Бенфика

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