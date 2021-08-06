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Яремчук присоединился к «Бенфике» и готовится с командой к матчу 1-го тура чемпионата Португалии
«Орлы» прибыли из Москвы
10:26
Роман Яремчук / Фото: пресс-служба Бенфики
Украинский форвард Роман Яремчук готовится вместе с «Бенфикой» к матчу 1-го тура чемпионата Португалии против «Морейренсе», сообщает пресс-служба «орлов».
Moscovo Braga #MFCSLB #EPluribusUnum pic.twitter.com/TM2ft0TbLl— SL Benfica (@SLBenfica) August 5, 2021
Яремчук присоединился к «Бенфике» в Браге, куда прибыла команды из Москвы после матча квалификации ЛЧ против «Спартака» (2:0).
Напомним, Яремчук в матче со «Спартаком» участия не принимал.
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