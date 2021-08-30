Яремчук присоединился к сборной Украины в Казахстане

Форвард сможет помочь национальной команде

Роман Яремчук / Фото: Футбол 24

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук прибыл в расположение сборной Украины перед матчем отбора на ЧМ-2022 против Казахстана, сообщает пресс-служба УАФ.

Вместе с Яремчуком к команде присоединились и другие легионеры – Александр Зубков, Игорь Харатин и Тарас Качараба. Немного позже к команде должны прибыть Руслан Малиновский и Эдуард Соболь.

Украина сыграет с Казахстаном 1-го сентября, начало матча – в 17:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Яремчук может пропустить матч против Казахстана.