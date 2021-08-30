Яремчук все-таки сможет сыграть с Казахстаном, и уже вылетел в Нур-Султан
Яремчук присоединился к сборной Украины в Казахстане
Форвард сможет помочь национальной команде
21:41
Роман Яремчук / Фото: Футбол 24
Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук прибыл в расположение сборной Украины перед матчем отбора на ЧМ-2022 против Казахстана, сообщает пресс-служба УАФ.
Вместе с Яремчуком к команде присоединились и другие легионеры – Александр Зубков, Игорь Харатин и Тарас Качараба. Немного позже к команде должны прибыть Руслан Малиновский и Эдуард Соболь.
Украина сыграет с Казахстаном 1-го сентября, начало матча – в 17:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Яремчук может пропустить матч против Казахстана.
Комментарии 0