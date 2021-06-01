Яремчук приступил к тренировкам в сборной Украины

Роман Яремчук / Фото - Facebook

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук сообщил о том, что приступил к тренировкам в лагере национальной команды. Ранее форвард получил травму в решающем матче за зону Лиги конференций между «Гентом» и «Мехеленом» (2:1).

Да, на финише сезона «Гент» чуть улучшил свои дела и завоевал путевку в Лигу конференций. Но в целом, это был далеко не самый удачный год для нашего коллектива.

Конечно, как и любой нападающий, я счастлив, что у меня получается забивать. Хотя важно, чтобы голы приносили очки команде. В любом случае все это уже история, и я хочу сосредоточиться на подготовке к Евро-2020.