Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Яремчук приступил к тренировкам в сборной Украины

Об этом сообщил сам форвард
Футбол Сборная Украины
16:00
Яремчук приступил к тренировкам в сборной Украины
Роман Яремчук / Фото - Facebook

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук сообщил о том, что приступил к тренировкам в лагере национальной команды. Ранее форвард получил травму в решающем матче за зону Лиги конференций между «Гентом» и «Мехеленом» (2:1).

В последнем туре чемпионата Бельгии я был в шаге от того, чтобы закончить свой путь на Евро на самом интересном месте. К счастью, все обошлось. Я вовремя попросил замену, а по приезде в Киев сделал МРТ. Выдержал нужную паузу и уже приступил к тренировкам в сборной. Все клубные вопросы остались в прошлом.

Да, на финише сезона «Гент» чуть улучшил свои дела и завоевал путевку в Лигу конференций. Но в целом, это был далеко не самый удачный год для нашего коллектива.

Конечно, как и любой нападающий, я счастлив, что у меня получается забивать. Хотя важно, чтобы голы приносили очки команде. В любом случае все это уже история, и я хочу сосредоточиться на подготовке к Евро-2020.

Ранее Яремчук отказался комментировать трансферные слухи о себе.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Роман Яремчук Гент травмы

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Яремчук: «На меня давило то, что я долго не забивал в сборной»
Яремчук: «На меня давило то, что я долго не забивал в сборной»
Футбол Сборная Украины
11:59
Яремчук рассказал, когда чувствовал себя в сборной Украины хуже всего
Яремчук рассказал, когда чувствовал себя в сборной Украины хуже всего
Футбол Сборная Украины
10:45
Яремчук: «Сейчас я игрок сборной Украины. Точка»
Яремчук: «Сейчас я игрок сборной Украины. Точка»
Футбол Евро-2020
31 мая 11:03
Источник: Яремчук тренируется по индивидуальной программе
Источник: Яремчук тренируется по индивидуальной программе
Футбол Сборная Украины
30 мая 20:07
Четыре украинца из чемпионата Бельгии прибавили в стоимости
Четыре украинца из чемпионата Бельгии прибавили в стоимости
Футбол Украинские легионеры
29 мая 12:18
Безус: «Генту» удалось реабилитироваться перед болельщиками»
Безус: «Генту» удалось реабилитироваться перед болельщиками»
Футбол Украинские легионеры
27 мая 17:40

Новости: Футбол

Моуриньо хочет подписать вратаря «Милана»
Моуриньо хочет подписать вратаря «Милана»
Серия А (Италия)
16:24
Украину и Северную Ирландию рассудят поляки
Украину и Северную Ирландию рассудят поляки
Сборная Украины
16:22
Левандовски раскритиковал футбольный календарь
Левандовски раскритиковал футбольный календарь
Бундеслига (Германия)
16:13
Яремчук приступил к тренировкам в сборной Украины
Яремчук приступил к тренировкам в сборной Украины
Сборная Украины
16:00
Ко Всемирному дню защиты детей. Тинейджеры, раскрывшие свой талант на Евро
История
Ко Всемирному дню защиты детей. Тинейджеры, раскрывшие свой талант на Евро
Евро-2020
15:47
Видаль рискует пропустить Кубок Америки
Видаль рискует пропустить Кубок Америки
В мире
15:45
Защитник сменил «Десну» на «Зарю»
Защитник сменил «Десну» на «Зарю»
Украинская Премьер-лига
15:40
«Реал» может вернуть бывшего тренера
«Реал» может вернуть бывшего тренера
Примерa (Испания)
15:33
Источник рассказал о зарплате Де Дзерби в «Шахтере»
Источник рассказал о зарплате Де Дзерби в «Шахтере»
Украинская Премьер-лига
15:22
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Стрельба пулевая
26 мая 07:40
1
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Все новости