Яремчук: «На меня давило то, что я долго не забивал в сборной»
Яремчук приступил к тренировкам в сборной Украины
Об этом сообщил сам форвард
16:00
Роман Яремчук / Фото - Facebook
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук сообщил о том, что приступил к тренировкам в лагере национальной команды. Ранее форвард получил травму в решающем матче за зону Лиги конференций между «Гентом» и «Мехеленом» (2:1).
В последнем туре чемпионата Бельгии я был в шаге от того, чтобы закончить свой путь на Евро на самом интересном месте. К счастью, все обошлось. Я вовремя попросил замену, а по приезде в Киев сделал МРТ. Выдержал нужную паузу и уже приступил к тренировкам в сборной. Все клубные вопросы остались в прошлом.
Да, на финише сезона «Гент» чуть улучшил свои дела и завоевал путевку в Лигу конференций. Но в целом, это был далеко не самый удачный год для нашего коллектива.
Конечно, как и любой нападающий, я счастлив, что у меня получается забивать. Хотя важно, чтобы голы приносили очки команде. В любом случае все это уже история, и я хочу сосредоточиться на подготовке к Евро-2020.
Ранее Яремчук отказался комментировать трансферные слухи о себе.
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