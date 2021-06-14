Украина и Нидерланды выдали лучший матч этого Евро, но команда Шевченко не наиграла на ничью
Яремчук признан лучшим игроком сборной Украины в матче с Нидерландами
Форвард сделал ассист, а также забил мяч
Роман Яремчук / Фото: Twitter UEFA
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук стал лучшим игроком национальной команды в матче с Нидерландами (2:3) по версии портала WhoScored.
Яремчук заработал оценку 7,8, в его активе голевая передача и забитый мяч. Оценку 7,6 получил Андрей Ярмоленко, который забил мяч. Третья оценка в команде (7,0) – у Александра Зинченко.
Украина и Нидерланды выдали лучший матч этого Евро, но команда Шевченко не наиграла на ничью.