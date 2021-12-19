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Яремчук признан одним из лучших игроков «Бенфики» в матче с «Маритиму»

Украинский форвард оформил гол+пас
Футбол Украинские легионеры
19 декабря 22:25
Яремчук признан одним из лучших игроков «Бенфики» в матче с «Маритиму»
Роман Яремчук / Фото: Getty Images

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук признан одним из лучших игроков матча с «Маритиму» (7:1) в чемпионате Португалии по версии WhoScored.

Украинец получил третью оценку в команде от портала – 8,8. Яремчук забил мяч и сделал голевую передачу. Лучшую оценку получил Рафа Силва (гол и 4 ассиста) – 10,0, на втором месте Дарвин Нуньес (2 забитых мяча) – 9,7.

Ранее Яремчук рассказал, какую новую роль ему готовит тренер «Бенфики».

Петр Приходько
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Роман Яремчук Бенфика

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