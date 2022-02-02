Яремчук может стать одноклубником Миколенко в Англии
Яремчук пропустит ближайший матч «Бенфики» из-за необычной травмы
Украинец не попал в заявку на игру против «Жил Висенте»
02 февраля 15:21
Роман Яремчук / Фото - Бенфика
Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук находится в лазарете. Об этом сообщает пресс-служба «орлов».
Украинец получил травму правого глаза. О примерных сроках восстановления футболиста не сообщается.
В 20-м туре португальской Примейры «Бенфика» примет «Жил Висенте». Яремчук не попал в заявку на матч.
Также травмирован еще один форвард команды Харис Сеферович. Дарвин Нуньес принимал участие в играх сборной Уругвая.
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