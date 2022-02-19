Яремчук провел пять минут в матче с «Боавиштой»

«Бенфика» победить не смогла

Фото: Boavista

«Бенфика» в матче чемпионата Португалии сыграла вничью с «Боавиштой».

Лиссабонцы вели в два мяча, но к концу встречи пропустили дважды. В итоге «Боавиште» удалось сравнять счет и сыграть вничью.

Роман Яремчук появился на замену на 87-й минуте и отыграл в матче 5 минут.

«Боавишта» – «Бенфика» 2:2

Голы: Сауэр, 74, Макута, 80 – Таарабт, 21, Гримальдо, 30

«Боавишта»: Бракали, Натан, Хави Гарсия, Илори (Амаш, 18), Кэннон, Филипе Феррейра, Перес (Перейра, 90), Макута, Сауэр, Муса, Нджи (Горре, 62).

«Бенфика»: Влаходимос, Вертонген, Отаменди, Гримальдо (Жилберто, 87), Рафа Силва, Таарабт (Жоау Мариу, 73), Вайгль, Лазаро, Нуньес, Гонсалу Рамуш (Яремчук, 87), Эвертон (Радонич, 73).