«Бенфику» Яремчука могут понизить в классе
Яремчук провел пять минут в матче с «Боавиштой»
«Бенфика» победить не смогла
Фото: Boavista
«Бенфика» в матче чемпионата Португалии сыграла вничью с «Боавиштой».
Лиссабонцы вели в два мяча, но к концу встречи пропустили дважды. В итоге «Боавиште» удалось сравнять счет и сыграть вничью.
Роман Яремчук появился на замену на 87-й минуте и отыграл в матче 5 минут.
«Боавишта» – «Бенфика» 2:2
Голы: Сауэр, 74, Макута, 80 – Таарабт, 21, Гримальдо, 30
«Боавишта»: Бракали, Натан, Хави Гарсия, Илори (Амаш, 18), Кэннон, Филипе Феррейра, Перес (Перейра, 90), Макута, Сауэр, Муса, Нджи (Горре, 62).
«Бенфика»: Влаходимос, Вертонген, Отаменди, Гримальдо (Жилберто, 87), Рафа Силва, Таарабт (Жоау Мариу, 73), Вайгль, Лазаро, Нуньес, Гонсалу Рамуш (Яремчук, 87), Эвертон (Радонич, 73).
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