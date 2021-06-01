Яремчук рассказал, когда чувствовал себя в сборной Украины хуже всего
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук вспомнил, как ему пришлось играть не на своей позиции в матче отбора на Евро-2020 против Португалии (2:1).
«Хуже всего, признаюсь, чувствовал себя, когда пришлось сыграть на фланге в Киеве против Португалии. Было даже немного страшно, ведь я впервые сыграл на этой позиции. Еще и против чемпионов Европы. Не мог долго уснуть перед той игрой, столько мыслей было.
Прекрасно понимал, какая ответственность, а подводить людей — не в моих правилах. Словом, переживал, но, слава богу, получился хороший матч. Наша тактика сработала на все сто.
Миколенко сетовал на то, что я не отрабатывал в обороне. Но у меня не было такой задачи. Мне нужно было перекрывать определенные зоны и выбегать в контратаки.
А Миколенко, кстати, и без меня хорошо справился в защите. Еще и в голе успел поучаствовать. Повторюсь, получилась хорошая игра. Во многом потому, что из нее вообще никто не выпал».
Ранее источники сообщали, что Яремчук пока тренируется по индивидуальной программе.
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