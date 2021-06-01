Яремчук рассказал, когда чувствовал себя в сборной Украины хуже всего

Роман Яремчук / Фото: УАФ

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук вспомнил, как ему пришлось играть не на своей позиции в матче отбора на Евро-2020 против Португалии (2:1).

Прекрасно понимал, какая ответственность, а подводить людей — не в моих правилах. Словом, переживал, но, слава богу, получился хороший матч. Наша тактика сработала на все сто.

Миколенко сетовал на то, что я не отрабатывал в обороне. Но у меня не было такой задачи. Мне нужно было перекрывать определенные зоны и выбегать в контратаки.

А Миколенко, кстати, и без меня хорошо справился в защите. Еще и в голе успел поучаствовать. Повторюсь, получилась хорошая игра. Во многом потому, что из нее вообще никто не выпал».