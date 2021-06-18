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Яремчук рассказал, почему не особо радовался, когда забил мяч

Форвард обеспечил команде комфортное преимущество
Футбол ЕВРО-2020
08:05
Яремчук рассказал, почему не особо радовался, когда забил мяч
Роман Яремчук / фото - FootBoom

Нападающий бельгийского «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук рассказал о втором голе национальной команды в матче с Северной Македонией:

«Мы наигрываем это на тренировках. Каждый раз меня просят это делать, выполнять.

Думаю, у нас хорошее понимание с Ярмоленко, поэтому он мне дал отличную передачу – конечно, такое нужно забивать.

Думал, что офсайд. Волнение было, поэтому я сильно не радовался».

Украинцы одержали свою первую победу на этом чемпионате Европы. Андрей Ярмоленко, оформивший гол и голевую передачу, был признан лучшим игроком встречи.

Напомним, Ярмоленко и Яремчук вошли в историю Евро.

Источник: Футбол 1/2/3 Павел Харченко
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Теги

Украина - Северная Македония сборная Украины (футбол) Роман Яремчук

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