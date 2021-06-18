Яремчук рассказал, почему не особо радовался, когда забил мяч

Роман Яремчук / фото - FootBoom

Нападающий бельгийского «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук рассказал о втором голе национальной команды в матче с Северной Македонией:

Думаю, у нас хорошее понимание с Ярмоленко, поэтому он мне дал отличную передачу – конечно, такое нужно забивать.

Думал, что офсайд. Волнение было, поэтому я сильно не радовался».