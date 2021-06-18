Что нужно Украине для выхода в плей-офф Евро-2020? Детальный расклад перед последним туром
Яремчук рассказал, почему не особо радовался, когда забил мяч
Форвард обеспечил команде комфортное преимущество
Роман Яремчук / фото - FootBoom
Нападающий бельгийского «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук рассказал о втором голе национальной команды в матче с Северной Македонией:
«Мы наигрываем это на тренировках. Каждый раз меня просят это делать, выполнять.
Думаю, у нас хорошее понимание с Ярмоленко, поэтому он мне дал отличную передачу – конечно, такое нужно забивать.
Думал, что офсайд. Волнение было, поэтому я сильно не радовался».
Украинцы одержали свою первую победу на этом чемпионате Европы. Андрей Ярмоленко, оформивший гол и голевую передачу, был признан лучшим игроком встречи.
Напомним, Ярмоленко и Яремчук вошли в историю Евро.