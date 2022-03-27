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Яремчук: «российская армия устроила геноцид украинского народа»

Форвард «Бенфики» призвал остановить войну
Футбол Украинские легионеры
17:40
Яремчук: «российская армия устроила геноцид украинского народа»
Роман Яремчук / Фото: Футбол 24

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук в своем Instagram высказался о терроризме россии в Украине.

«Я Роман Яремчук, игрок «Бенфики» и национальной сборной Украины, украинец, отец, сын. Я человек и мое сердце разбито, ведь в моей родной стране идет война, разрушенные города, каждый день гибнут мирные люди, среди которых уже больше 100 детей.

Российская армия безжалостно и целенаправленно уничтожает украинцев, создающих гуманитарную катастрофу в наших городах. Это настоящий геноцид!

Алисе из Ахтырки было 8, ее семью расстреляли. Кириллу из Мариуполя было всего два. Софии из Новой Каховки было шесть, а ее брату только что исполнился один месяц. К сожалению, список погибших в Украине детей пополняется каждый день. Просто сейчас мы должны остановить путина и защитить Украину!

Когда я говорю «мы», я имею в виду каждого из нас. Каждый голос важен! Не молчите, информируйте о войне в Украине, говорите о жестоких убийствах наших детей.

Остановите войну! Спасите жизнь детей Украины!».

Ранее Яремчук заявил, что помогает Украине чем может.

Петр Приходько
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Роман Яремчук Бенфика

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