Яремчук: «российская армия устроила геноцид украинского народа»

Роман Яремчук / Фото: Футбол 24

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук в своем Instagram высказался о терроризме россии в Украине.

Российская армия безжалостно и целенаправленно уничтожает украинцев, создающих гуманитарную катастрофу в наших городах. Это настоящий геноцид!

Алисе из Ахтырки было 8, ее семью расстреляли. Кириллу из Мариуполя было всего два. Софии из Новой Каховки было шесть, а ее брату только что исполнился один месяц. К сожалению, список погибших в Украине детей пополняется каждый день. Просто сейчас мы должны остановить путина и защитить Украину!

Когда я говорю «мы», я имею в виду каждого из нас. Каждый голос важен! Не молчите, информируйте о войне в Украине, говорите о жестоких убийствах наших детей.

Остановите войну! Спасите жизнь детей Украины!».