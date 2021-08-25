Яремчук с «Бенфикой» помогли Португалии сдвинуть французскую Лигу 1 с топ-5 европейских чемпионатов

Теперь Примейра попала в элитную пятерку

фото - SL Benfica

Португалия опередила Францию в таблице коэффициентов UEFA, сообщает Eurocups.

После того как «Бенфика» с Романом Яремчуком в составе смогла обеспечить себе место в групповом этапе Лиги чемпионов, Португалия получила бонус в рейтинге коэффициентов и обошла Францию.

Лисссабонцы в меньшинстве добыли ничью, которая устроила «орлов» и дала им возможность участвовать в главном турнире Старого Света.

Теперь Португалия идет на 5-м месте в таблице коэффициентов УЕФА с 44,216 балла. Франция с 43,498 баллами опустилась на 6-е место. Обе страны дальше представляют в еврокубках по 6 команд.

Напомним, «Ференцварош» Харатина с Зубковым и «Лудорогец» Пластуна покинули Лигу чемпионов.