Участие одного из лидеров «Шахтера» в матче с «Монако» под угрозой
Яремчук с «Бенфикой» помогли Португалии сдвинуть французскую Лигу 1 с топ-5 европейских чемпионатов
Теперь Примейра попала в элитную пятерку
07:48
фото - SL Benfica
Португалия опередила Францию в таблице коэффициентов UEFA, сообщает Eurocups.
После того как «Бенфика» с Романом Яремчуком в составе смогла обеспечить себе место в групповом этапе Лиги чемпионов, Португалия получила бонус в рейтинге коэффициентов и обошла Францию.
Лисссабонцы в меньшинстве добыли ничью, которая устроила «орлов» и дала им возможность участвовать в главном турнире Старого Света.
Теперь Португалия идет на 5-м месте в таблице коэффициентов УЕФА с 44,216 балла. Франция с 43,498 баллами опустилась на 6-е место. Обе страны дальше представляют в еврокубках по 6 команд.
Напомним, «Ференцварош» Харатина с Зубковым и «Лудорогец» Пластуна покинули Лигу чемпионов.