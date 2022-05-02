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Яремчук: «С начала войны меня удивил один человек»

Речь не о предателе Тимощуке
Футбол Украинские легионеры
08:05
Яремчук: «С начала войны меня удивил один человек»
Роман Яремчук / Фото: УАФ

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук высказался о поступках Президента Украины Владимира Зеленского с начала войны россии и Украины.

– Да триста лет нам не нужен Тимощук, почему мы его будем вспоминать.

– Я больше придерживаюсь оптимизма. Стараюсь больше искать позитив в людях. Вот, например: меня удивил один человек – это наш президент. То есть, не удивил, для меня это было ожидаемо, я был на сто процентов уверен, что это именно тот человек, который нужен нашей стране. Со многими дискутировал несколько месяцев, лет назад, что это правильный человек. Я был уверен, что он единственный, кто поможет Украине.

– Так ты начал считать во время войны или еще до войны так думал?

– Я и до войны так говорил. Это обновленная модель Украины. Мы двигаемся к лучшему, развиваемся, не хотим жить в прошлом, а желаем находиться в топе. Он дает развитие молодежи, это самое главное.

Ранее Яремчук выразил мнение, что в Украине должен быть только один язык.

Источник: footballua.tv Петр Приходько
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