Яремчук: «С начала войны меня удивил один человек»

Роман Яремчук / Фото: УАФ

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук высказался о поступках Президента Украины Владимира Зеленского с начала войны россии и Украины.

– Я больше придерживаюсь оптимизма. Стараюсь больше искать позитив в людях. Вот, например: меня удивил один человек – это наш президент. То есть, не удивил, для меня это было ожидаемо, я был на сто процентов уверен, что это именно тот человек, который нужен нашей стране. Со многими дискутировал несколько месяцев, лет назад, что это правильный человек. Я был уверен, что он единственный, кто поможет Украине.

– Так ты начал считать во время войны или еще до войны так думал?

– Я и до войны так говорил. Это обновленная модель Украины. Мы двигаемся к лучшему, развиваемся, не хотим жить в прошлом, а желаем находиться в топе. Он дает развитие молодежи, это самое главное.