Яремчук не попал в стартовый состав на матч с российской командой
Яремчук: «Сейчас сложное время, поскольку я не прошел предсезонную подготовку»
При этом, украинец ставит задачу забить много мячей
07:57
Роман Яремчук / Фото: twitter.com
Украинский нападающий «Бенфики» Роман Яремчук прокомментировал свой дебют за португальский клуб. Слова украинца приводит портал A Bola.
«Я счастлив. Сейчас сложное время, поскольку я не прошел предсезонную подготовку. Спасибо тренеру за поддержку и благодарю всех фанатов. Хочу всех поблагодарить.
Сыграть за «Бенфику» было невероятно. Каждый день я хочу тренироваться все больше, чтобы забить много голов.
Мне только нужно время, и я также хочу разговаривать на португальском».
Напомним, в матче со «Спартаком» действия украинца привели ко второму взятию ворот.
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