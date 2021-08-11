Яремчук: «Сейчас сложное время, поскольку я не прошел предсезонную подготовку»

Роман Яремчук / Фото: twitter.com

Украинский нападающий «Бенфики» Роман Яремчук прокомментировал свой дебют за португальский клуб. Слова украинца приводит портал A Bola.



Сыграть за «Бенфику» было невероятно. Каждый день я хочу тренироваться все больше, чтобы забить много голов.

Мне только нужно время, и я также хочу разговаривать на португальском».