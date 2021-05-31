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Яремчук: «Сейчас я игрок сборной Украины. Точка»

Нападающий пока не говорит о своем будущем
Футбол Евро-2020
11:03
Яремчук: «Сейчас я игрок сборной Украины. Точка»
Роман Яремчук / фото - FootBoom

Форвард бельгийского «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук рассказал zbirna.com о прошедшем сезоне.

Рома, как проходит твоя реабилитация после повреждения, полученного в последнем туре чемпионата Бельгии?

Спасибо, уже все хорошо. С сегодняшнего дня приступаю к работе в общей группе с командой. Считаю, что мне сильно повезло, что в том поединке, с Мехеленом, я вовремя попросил замену и избежал очень серьезной травмы. Но теперь уже не о чем переживать. Начал делать спринты, боль прошла.

Как оцениваешь сезон для Гента?

Как провальный. В концовке мы, конечно, чуть выровняли ситуацию и завоевали путевку в Лигу конференций, но в целом, это был далеко не самый удачный год. Позитив есть, но того, что было в начале сезона, нельзя было допускать.

Ты остался доволен своей результативностью?

Конечно, я счастлив, что у меня получается забивать. Как и любой нападающий. Важно, чтобы голы приносили очки команде.

На Евро-2020 ты точно поедешь игроком Гента?

Не хочу об этом говорить. В настоящий момент я игрок сборной Украины. Точка. Сейчас вообще не думаю о клубе, моя концентрация только здесь, в сборной. На звонки с незнакомых номеров вообще не отвечаю — только бы меня никто не отвлекал от подготовки к чемпионату Европы.

В минувшем сезоне Роман провел за «Гент» 43 матча, где записал на свой счет 23 гола и 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего украинца в 15 миллионов евро.

Напомним, Евгений Коноплянка и Виктор Коваленко пропустят Евро-2020.

Источник: zbirna.com
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Роман Яремчук Гент

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