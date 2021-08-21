Яремчук снова забил, но гол отменил VAR. «Бенфика» вырвала победу над «Жил Висенте»

«Орлы» воспользовались возможностью оторваться от конкурента в турнирной таблице

Фото - ФК Бенфика

В третьем туре португальской Примейры «Бенфика» в гостях переиграла «Жил Висенте».

Судьбу встречи решили два мяча, забитые в самой концовке игры. Победу гостям принесли голы Лукаса Верисимо и Гримальдо.

Нападающий Роман Яремчук вышел в стартовом составе. Украинец провел на поле 58 минут и поразил ворота соперника. Однако после пересмотра VAR гол был отменен из-за офсайда.

«Бенфика» пока не теряет очков в турнирной таблице. «Жил Висенте» впервые не набрал три пункта в текущем сезоне.

Чемпионат Португалии, 3 тур

«Жил Висенте» – «Бенфика» 0:2

Голы: Лукас Верисимо, 84, Гримальдо, 88

«Жил Висенте»: Крицюк, Зе Карлос (Абурджания, 90), Ферругем, Рубен, Талока, Педриньо, Карвальо (Рибейро, 90), Фудзимото (Хакман, 68), Ауашерия (Буэно, 79), Мурило, Диас Лино.

«Бенфика»: Влаходимос, Лукас Верисимо, Отаменди, Морато, Жилберто (Алмейда, 58), Диас (Гримальдо, 72), Мейте, Таарабт (Жоау Мариу, 58), Рамуш, Эвертон (Нуньес, 72), Яремчук (Пицци, 58).

Ферругем, Фудзимото, Крицюк – Жилберто, Нуньес