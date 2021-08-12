Яремчук сообщил, что узнал об интересе со стороны «Бенфики» от Шевченко

Форвард перебрался в португальский клуб летом из «Гента»

Роман Яремчук / Фото - Getty Images

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук признался, что об интересе к себе со стороны португальского клуба узнал от экс-наставника сборной Украины Андрея Шевченко. Также форвард объяснил выбор такого варианта продолжения карьеры.

Честно, до матча со «Спартаком» я думал только о дебюте, концентрировался на игре. И сейчас я просто счастлив, что сыграл за «Бенфику». Клуб давно следил за мной. А я узнал об интересе «Бенфики» от Андрея Шевченко. У меня были разные варианты продолжения карьеры, но я выбрал именно «Бенфику». Мне нравится тот футбол, в который играет команда, нравится их философия. Считаю, что мне тут будет максимально комфортно.

Напомним, Яремчук принял непосредственное участие в эпизоде со вторым голом «Бенфики» в ворота «Спартака» (2:0). Однако UEFA лишил форварда гола в данном матче.