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Яремчук стал худшим игроком «Бенфики» в матче чемпионата Португалии

Форварда заменили в начале второго тайма
Футбол В Европе
08:29
Яремчук стал худшим игроком «Бенфики» в матче чемпионата Португалии
Фото: SL Benfica

«Бенфика» с трудом обыграла «Жил Висенте» (2:0) в матче чемпионата Португалии.

С первых минут на поле вышел украинский нападающий Роман Яремчук. Впрочем, он был заменен уже на 59-й минуте. Голевыми действиями форвард не отметился.

Более того, по версии Whoscored, Роман получил самую низкую оценку среди игроков «Бенфики».

Это был третий матч Яремчука за «Бенфику» после перехода из «Гента».

Андрей Усмонов
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Теги

Бенфика Роман Яремчук

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