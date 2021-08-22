Яремчук стал худшим игроком «Бенфики» в матче чемпионата Португалии

Форварда заменили в начале второго тайма

Фото: SL Benfica

«Бенфика» с трудом обыграла «Жил Висенте» (2:0) в матче чемпионата Португалии.

С первых минут на поле вышел украинский нападающий Роман Яремчук. Впрочем, он был заменен уже на 59-й минуте. Голевыми действиями форвард не отметился.

Более того, по версии Whoscored, Роман получил самую низкую оценку среди игроков «Бенфики».

Это был третий матч Яремчука за «Бенфику» после перехода из «Гента».