Яремчук снова забил, но гол отменил VAR. «Бенфика» вырвала победу над «Жил Висенте»
Яремчук стал худшим игроком «Бенфики» в матче чемпионата Португалии
Форварда заменили в начале второго тайма
Фото: SL Benfica
«Бенфика» с трудом обыграла «Жил Висенте» (2:0) в матче чемпионата Португалии.
С первых минут на поле вышел украинский нападающий Роман Яремчук. Впрочем, он был заменен уже на 59-й минуте. Голевыми действиями форвард не отметился.
Более того, по версии Whoscored, Роман получил самую низкую оценку среди игроков «Бенфики».
Это был третий матч Яремчука за «Бенфику» после перехода из «Гента».
Комментарии 0