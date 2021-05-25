Стало известно, когда Яремчук прибудет в расположение сборной
Яремчук покинет «Гент» летом – бельгийский источник
Форвард уже ищет новую команду?
12:11
Роман Яремчук / Фото: ФК Гент
Нападающий «Гента» Роман Яремчук точно сменит клуб летом, сообщает бельгийский портал hln.be.
По информации источника, в «Генте» уже начали искать замену украинскому нападающему.
Источник не называет, какие клубы претендуют на Яремчука.
Напомним, Яремчук получил травму перед началом Евро-2020, но она оказалась несерьезной. Игрок вскоре прибудет в расположение сборной Украины.
Комментарии 0