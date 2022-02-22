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Яремчук: «Трансфер Миколенко в «Эвертон» – это не авантюра»
Роман отметил, что переход в АПЛ для Виталия это шаг вперед
08:49
Виталий Миколенко и Роман Яремчук / Фото: Динамо
Украинский нападающий лиссабонской «Бенфики» Роман Яремчук в интервью YouTube-каналу Влады Седан высказался о переходе своего товарища по сборной Виталия Миколенко из киевского «Динамо» в ливерпульский «Эвертон».
«Это не авантюра, я с ним разговаривал. Это – топовый уровень для него. «Эвертон» – историческая команда с прекрасными болельщиками. Думаю, у них прекрасный подбор футболистов. Для него это невероятный шаг вперед».
Напомним, ранее «Эвертон» без Миколенко проиграл «Саутгемптону».
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