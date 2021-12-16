Яремчук: «Тренер «Бенфики» акцентирует, что мне нужно больше учить португальский»

Роман Яремчук / Фото: Getty Images

Украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук высказался о первых месяцах карьеры в португальском клубе.

Не буду: «Да я там приехал, звезда, меня купили за какие-то деньги». Здесь есть серьезные футболисты, на моей позиции тоже, которые хотят играть. Не попадая в состав, тоже показывают свое недовольство. На каждую позицию есть по два-три футболиста. Не могу сейчас фыркать носом. Нужно говорить.

Малиновский мне говорил, что в первый год в «Аталанте» тоже было непросто. Сказал, что этот период нужно пережить. Нужно учиться, слушать, что они делают».