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Яремчук: «Тренер «Бенфики» акцентирует, что мне нужно больше учить португальский»

Украинский форвард в Португалии уже почти полгода
Футбол Украинские легионеры
21:24
Яремчук: «Тренер «Бенфики» акцентирует, что мне нужно больше учить португальский»
Роман Яремчук / Фото: Getty Images

Украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук высказался о первых месяцах карьеры в португальском клубе.

«О чем говорю с тренером «Бенфики»? Честно, он мне доверяет. Чувствую его поддержку. Он часто со мной разговаривает. Он акцентирует, что нужно больше общаться, больше португальский язык учить. Стараюсь прислушиваться. Просто делаю то, что мне говорят.

Не буду: «Да я там приехал, звезда, меня купили за какие-то деньги». Здесь есть серьезные футболисты, на моей позиции тоже, которые хотят играть. Не попадая в состав, тоже показывают свое недовольство. На каждую позицию есть по два-три футболиста. Не могу сейчас фыркать носом. Нужно говорить.

Малиновский мне говорил, что в первый год в «Аталанте» тоже было непросто. Сказал, что этот период нужно пережить. Нужно учиться, слушать, что они делают».


Ранее Яремчук рассказал, какую новую позицию он осваивает в «Бенфике».

Источник: pressing Петр Приходько
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