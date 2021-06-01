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Яремчук: «У нас есть все предпосылки вернуться с Евро счастливыми»

Форвард сборной Украины поделился ожиданиями от предстоящего форума
Футбол Сборная Украины
21:49
Яремчук: «У нас есть все предпосылки вернуться с Евро счастливыми»
Роман Яремчук / Фото - УАФ

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился своими ожиданиями от Евро-2020. Форвард не стал давать обещаний, но отметил, что чувствует силу в команде.

Уверен, мы стали только сильнее, каждый из нас вырос. Важно, чтобы все это помогло на Евро, к которому мы серьезно готовимся. Не хочу ничего никому обещать, но буду вместе с командой стремиться порадовать всех наших болельщиков.

Мы хорошо понимаем, куда мы едем, и у нас есть все предпосылки вернуться оттуда счастливыми. А пока задача — хорошо подготовиться.

Напомним, Яремчук вошел в финальную заявку сборной Украины на Евро-2020.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Роман Яремчук

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