Яремчук сообщил, что узнал об интересе со стороны «Бенфики» от Шевченко
Яремчук: «У «Спартака» немало хороших футболистов. Все будет хорошо»
Украинец поделился мнением о первом сопернике в матчах за «Бенфику»
10:12
Роман Яремчук / Фото - Бенфика
Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук после победы в ответном матче против московского «Спартака» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов (2:0) поделился мнением о сопернике.
У «Спартака» сейчас новый тренер, команде нужно время, чтобы привыкнуть к тому футболу, который он ставит. По щелчку пальцев ничего не делается. Считаю, что у «Спартака» все будет хорошо.
Считаю, что у них немало хороших футболистов. Но хотелось бы выделить Самюэля Жиго, с которым я играл в «Генте». Я хорошо его знаю, нам удалось немного пообщаться до игры и после. Думаю, его ждет большая карьера.
Руй Витория раньше тренировал «Бенфику»? Мы разговаривали и знали, что между двумя тренерами всегда хорошая конкуренция и интересное противостояние. Но никакой дополнительной накачки не было.
Напомним, Яремчук отдавался давать комментарий после матча на камеру не на украинском языке.
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