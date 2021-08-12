Яремчук: «У «Спартака» немало хороших футболистов. Все будет хорошо»

Роман Яремчук / Фото - Бенфика

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук после победы в ответном матче против московского «Спартака» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов (2:0) поделился мнением о сопернике.

Считаю, что у них немало хороших футболистов. Но хотелось бы выделить Самюэля Жиго, с которым я играл в «Генте». Я хорошо его знаю, нам удалось немного пообщаться до игры и после. Думаю, его ждет большая карьера.

Руй Витория раньше тренировал «Бенфику»? Мы разговаривали и знали, что между двумя тренерами всегда хорошая конкуренция и интересное противостояние. Но никакой дополнительной накачки не было.