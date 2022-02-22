Яремчук провел пять минут в матче с «Боавиштой»
Яремчук: «У Цыганкова есть большое желание играть в Европе»
Роман видит Виктора в чемпионатах Англии или Италии
Роман Яремчук / Фото6 УАФ
Украинский нападающий лиссабонской «Бенфики» Роман Яремчук в интервью YouTube-каналу Влады Седан высказался о возможном трансфере лидера «Динамо» Виктора Цыганкова в Европу.
«Я с ним разговаривал. Думаю, у него есть большое желание. Это самое главное. Думаю, увидим его там в ближайшем будущем.Напомним, Яремчук также оценил трансфер Виталия Миколенко в «Эвертон».
Какой чемпионат? Думаю, будет Англия или Италия».
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