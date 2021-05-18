Яремчук: «Участие в первом Евро станет чем-то особенным. Я готов и с нетерпением жду этого»

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Нападающий Роман Яремчук признался, что с нетерпением ждет старт Евро-2020 в составе сборной Украины.

Мы же для начала нацелены преодолеть первый этап. Мы хорошо разберем наших соперников по группе – Северную Македонию, Нидерланды и Австрию.

Я - основной нападающий в команде легенды нашей страны - Андрея Шевченко. Это честь, но и огромная ответственность. 42 миллиона соотечественников надеются, что я их не разочарую. Команда Шевченко действует по схеме 4-3-3, в наступательном стиле с итальянским акцентом.

Мы очень уверены в себе. Нам удалось сыграть хорошие матчи с Португалией и Германией. Разница в качестве была минимальной».