Безус: «Гол после передачи от Яремчука один из лучших в карьере»
Яремчук: «Участие в первом Евро станет чем-то особенным. Я готов и с нетерпением жду этого»
Форвард ждет начало чемпионата Европы
18 мая 15:24
Фото: УАФ
Нападающий Роман Яремчук признался, что с нетерпением ждет старт Евро-2020 в составе сборной Украины.
«Не могу жаловаться на усталость. Участие в первом Евро станет чем-то особенным. Я готов и с нетерпением жду этого. Наша сборная - хорошая команда, но надо быть реалистами. Бельгия, Франция и Англия являются фаворитами, и могут победить на Евро.
Мы же для начала нацелены преодолеть первый этап. Мы хорошо разберем наших соперников по группе – Северную Македонию, Нидерланды и Австрию.
Я - основной нападающий в команде легенды нашей страны - Андрея Шевченко. Это честь, но и огромная ответственность. 42 миллиона соотечественников надеются, что я их не разочарую. Команда Шевченко действует по схеме 4-3-3, в наступательном стиле с итальянским акцентом.
Мы очень уверены в себе. Нам удалось сыграть хорошие матчи с Португалией и Германией. Разница в качестве была минимальной».
Яремчук доигрывает сезон за «Гент» и пока не прибыл в расположение команды.
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