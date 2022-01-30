Яремчук упустил шанс выиграть первый трофей с «Бенфикой», проиграв в финале Кубка лиги Португалии

Кубок взяла другая лиссабонская команда

фото - SL Benfica

В финальном матче Кубка лиги Португалии между собой сошлись две лиссабонские команды – «Бенфика» и «Спортинг».

«Орлы» открыли счет на 23-й минуте встречи – отличился Эвертон.

Но во второй половине встречи «львы» смогли не только отыграться, но и выйти вперед. Инасьо и Сарабия принесли «Спортингу» первый трофей в сезоне.

Украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук вышел в основе и провел 61 минуту на поле, после чего был заменен. Результативными действиями нападающий так и не отметился.

Ранее стало известно, что конкурент украинца не хочет покидать Португалию.

Кубок лиги Португалии, финал

«Бенфика» – «Спортинг» 1:2

Голы: Эвертон, 23, Инасьо, 50, Сарабия, 78.

«Бенфика»: Влаходимос, Лацаро, Морато (Пицци, 83), Вертонген, Гримальдо, Вайгль, Жоау Мариу, Мейте (Араужо, 83), Гонсалвеш (Диас, 73), Эвертон (Таарабт, 83), Яремчук (Рамос, 61).

«Спортинг»: Адан, Нету (Порро, 66), Инасьо, Феддаль, Матеус, Эсгайо, Паулинья, Луис (Угарте, 85), Педру, Сарабия (Сантос, 88), Паулиньо (Томас, 88).