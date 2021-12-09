«Динамо» пропустило от Яремчука и проиграло «Бенфике», которая вышла в плей-офф Лиги чемпионов
Яремчук: «Уважаю «Динамо» и желаю ему удачи»
Форвард «Бенфики» забил свой дебютный мяч в ЛЧ в ворота бывшей команды
08:02
Роман Яремчук / Фото - Бенфика
Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук поделился эмоциями после своего гола в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Динамо» (2:0). Слова экс-игрока киевлян передает пресс-служба UEFA.
Забить всегда приятно. Особенно в Лиге чемпионов, но самое приятное, что мы вышли в следующий раунд.
Я уважаю «Динамо», желаю ему удачи. Но главное, что мы набрали три очка и вышли в 1/8 финала.
Ранее главный тренер «Динамо» Мирча Луческу назвал главную проблему своей команды в матчах Лиги чемпионов.
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