Яремчук: «В «Бенфике» меня хотят сделать чистую девятку»
Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук рассказал, как перестраивается в новой команде.
«Здесь совершенно другой стиль игры. Я играю чистую девятку, последние разы был на этой позиции в сборной. В «Генте» больше играл свободного нападающего – мог быть слева, справа, в центре. Здесь немного другие требования. С меня хотят сделать чистую девятку. Это непросто.
Мои характеристики – нужно перестраиваться. Это мне и тренер говорит, он меня учит каждый день – цепляться за мячи, верховая борьба. Они не кричат, что я ошибаюсь, а учат, чтобы я стал лучше.
Они говорят, что у меня есть потенциал стать лучше, если буду работать. Это заставляет прислушиваться. Если умеешь слушать – прогресс будет».
Приблизительно понимаешь, в каком стиле тебе надо играть? В стиле какого футболиста?
«Сейчас чистые нападающие кто? Ну, Левандовски – пример для всех. Понимаешь, это химия. Ты должен чувствовать футболистов.
Когда я в сборной, когда Ярмоленко только получает мяч – я уже знаю, что он будет с ним делать. Зинченко, Малиновский получают мяч – знаю, куда нужно стать, чтобы получить его. Цыганков то же. Мы столько времени вместе играли, чтобы это понимать.
А за три-четыре месяца в Португалии тяжело эту химию найти. Стараюсь это сделать на тренировках».
Яремчук получил травму и не сыграет в ближайших матчах «Бенфики».
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