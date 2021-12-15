Яремчук: «В «Бенфике» меня хотят сделать чистую девятку»

Фото: Benfica

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук рассказал, как перестраивается в новой команде.

Мои характеристики – нужно перестраиваться. Это мне и тренер говорит, он меня учит каждый день – цепляться за мячи, верховая борьба. Они не кричат, что я ошибаюсь, а учат, чтобы я стал лучше.

Они говорят, что у меня есть потенциал стать лучше, если буду работать. Это заставляет прислушиваться. Если умеешь слушать – прогресс будет».