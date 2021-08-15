Яремчук: «В начале матча я был немного не в игре»

Роман Яремчук / фото - SL Benfica

Украинский нападающий «Бенфики» Роман Яремчук прокомментировал для Mais Futebol победный матч с «Арокой» (2:0):

Каждый день работаю, чтобы стать лучше. Всегда стараюсь улучшить свою игру.

Спасибо болельщикам. Играю для них. Рад снова видеть Андре Алмейду на поле, который долго не играл из-за травмы. Он легенда «Бенфики».

Болельщики довольны и мы довольны. Теперь ждем матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов с ПСВ.

Лично я с каждым днем чувствую себя все лучше, но физически я бы хотел улучшений. Нужно улучшать кондиции и играть лучше».