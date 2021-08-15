Яремчук: «В начале матча я был немного не в игре»
Украинский нападающий «Бенфики» Роман Яремчук прокомментировал для Mais Futebol победный матч с «Арокой» (2:0):
«На старте было сложно, потому что соперник много времени проводил в обороне. В начале матча я был немного не в игре. Не знал стиль защиты соперника очень хорошо, но старался. Нам удалось найти пространство, оформить два гола и взять три очка.
Каждый день работаю, чтобы стать лучше. Всегда стараюсь улучшить свою игру.
Спасибо болельщикам. Играю для них. Рад снова видеть Андре Алмейду на поле, который долго не играл из-за травмы. Он легенда «Бенфики».
Болельщики довольны и мы довольны. Теперь ждем матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов с ПСВ.
Лично я с каждым днем чувствую себя все лучше, но физически я бы хотел улучшений. Нужно улучшать кондиции и играть лучше».
Яремчук в трех эпизодах решил исход всего матча: на самом старте поединка он заработал красную карточку для вратаря соперника, потом совершил отличный сольный проход и отдал мяч на пустые ворота партнеру, который открыл счет, а потом уже сам забил, закрепив преимущество своей команды.
Португальская лига признала украинца лучшим игроком того матча, а англоязычный Twitter-аккаунт клуба опубликовал шуточное голосование за MVP встречи, где предоставил фаната выбор между «Яремчуком», «Романом» и «украинским нападающим».
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