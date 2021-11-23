Уволенный из «Барселоны» тренер может возглавить «Манчестер Юнайтед»
Яремчук – в старте «Бенфики» на матч с «Барселоной»
Игра начнется в 22:00
23 ноября 21:05
Фото: Getty Images
Форвард «Бенфики» Роман Яремчук попал в стартовый состав своей команды на матч с «Барселоной» в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов.
JÁ HÁ ONZE! #FCBSLB #UCL #EPluribusUnum pic.twitter.com/TzMScEXkrj— SL Benfica (@SLBenfica) November 23, 2021
Матч начнется в 22:00.
Онлайн трансляция матча «Барселона» – «Бенфика».
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