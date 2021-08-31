Хавбек сборной Украины покинул лагерь национальной команды для подписания контракта с новым клубом
Яремчук – в строю. Харатин присоединится с сборной после Казахстана
Петраков рассказал о кадровой ситуации в национальной команде
18:08
Роман Яремчук / Фото - УНИАН
И. О. главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал готовности сыграть в сентябрьских матчах хавбека Игоря Харатина и форварда Романа Яремчука. Уже в среду, 1 сентября, состоится игра отбора на ЧМ-2022 против Казахстана.
Харатин пришел вчера ко мне в час ночи и сказал, что руководство «Ференцвароша» продало его в «Легию». Он сам ничего не знал, был в шоке.
В 5 часов утра у него уже был самолет. Сказал, что надо лететь на медосмотр. Мне ничего не оставалось, кроме как отпустить его. Он вернется в расположение сборной 2 сентября, после Казахстана.
Яремчук здоров, он будет тренироваться в общей группе. С ним все нормально. После вакцинации у него немного была температура – это особенности организма. Он в строю.
За игрой квалификации чемпионата мира можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Казахстан – Украина. Начало – в 17:00.
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