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Яремчук: «В Украине должен быть только один язык»

Форвард «Бенфики» считает, что учить нужно лишь украинский
Футбол Украинские легионеры
18:05
Яремчук: «В Украине должен быть только один язык»
Роман Яремчук / Фото: Twitter

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук в программе «Денисов тайм» высказал свое мнение о том, какой язык должен изучаться в Украине.

«Я считаю, что в Украине должен быть только один язык – украинский. Наши дети должны учить только украинский язык.

Но если ты хочешь разговаривать с кем-то на русском – пожалуйста. Это твой выбор. В Украине никого не ущемляют за русский язык. У меня много друзей из «Динамо» и «Шахтера», которые говорят по-русски. Это нормально».

Ранее Яремчук высказался о действиях российской армии в Украине.

Петр Приходько
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