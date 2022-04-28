Яремчук: «В Украине должен быть только один язык»

Роман Яремчук / Фото: Twitter

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук в программе «Денисов тайм» высказал свое мнение о том, какой язык должен изучаться в Украине.

Но если ты хочешь разговаривать с кем-то на русском – пожалуйста. Это твой выбор. В Украине никого не ущемляют за русский язык. У меня много друзей из «Динамо» и «Шахтера», которые говорят по-русски. Это нормально».