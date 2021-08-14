«Бенфика» переименовала англоязычную Twiiter-страницу в честь Яремчука
Яремчук впервые в стартовом составе «Бенфики»
Украинец сыграет против «Ароки»
19:36
Роман Яремчук / фото - Бенфика
Украинский нападающий «Бенфики» Роман Яремчук попал в стартовый состав команды на матч 2-го тура чемпионата Португалии против «Ароки».
Это будет первый поединок, когда Яремчук будет играть за «Бенфику» с первой минуты матча.
На прошлой неделе Яремчук дебютировал за «Бенфику», выйдя на замену в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Спартака» (2:0), отметившись голевой передачей.
Напомним, отец Яремчука признался, что форвардом интересовались в Англии.
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