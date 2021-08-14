Яремчук впервые в стартовом составе «Бенфики»

Украинец сыграет против «Ароки»

Роман Яремчук / фото - Бенфика

Украинский нападающий «Бенфики» Роман Яремчук попал в стартовый состав команды на матч 2-го тура чемпионата Португалии против «Ароки».

Это будет первый поединок, когда Яремчук будет играть за «Бенфику» с первой минуты матча.

На прошлой неделе Яремчук дебютировал за «Бенфику», выйдя на замену в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Спартака» (2:0), отметившись голевой передачей.

Напомним, отец Яремчука признался, что форвардом интересовались в Англии.